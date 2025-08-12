Laurienté in uscita dal Sassuolo: è nella lista del Napoli come alternativa ai primi nomi

vedi letture

Torna ad animarsi la corsa per Armand Laurienté. Il 26enne esterno sinistro francese del Sassuolo ha concluso una stagione estremamente positiva in Serie B, dove ha conquistato il titolo di MVP e capocannoniere, ma potrebbe salutare l'Emilia in questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato dai media turchi e da SassuoloNews, il Besiktas ha intensificato i contatti sia con il club neroverde che con il giocatore, cercando di inserirsi con decisione nella corsa per il suo cartellino. Il club di Istanbul, è pronto a sfidare il Fenerbahçe di Mourinho, che da settimane sta cercando di trovare un accordo con il Sassuolo.

Il futuro di Laurienté, che era inizialmente vicino al Sunderland prima che la trattativa saltasse, è dunque ancora incerto. Il Sassuolo, dal canto suo, continua a chiedere i 20 milioni di euro che il club inglese era disposto a pagare: una cifra che rappresenta il punto di partenza per qualsiasi operazione. Anche il Napoli sta seguendo con interesse la situazione, vedendo in Laurienté una valida alternativa ai loro obiettivi principali, tra cui spicca Federico Chiesa