Lazio, i motivi del mancato arrivo di Folorunsho: obbligo, bonus e percentuale rivendita

Perché Folorunsho non si è trasferito alla Lazio? Ne parla Tmw: "Ma cosa non è andato fra le parti? Se è vero che la Lazio aveva chiesto Folorunsho in prestito con diritto di riscatto, dall'altra parte c'è sempre stata la richiesta di un obbligo di riscatto. C'erano anche diversità sulle valutazioni e sulla percentuale della futura rivendita. Perché la Lazio avrebbe dovuto offrire circa 12 milioni di euro più bonus, per arrivare intorno ai 15.

E poi, appunto, c'era il 30 per cento della futura rivendita. Richiesta che aveva fatto arenare anche le trattative con gli altri club, in particolare l'Atalanta che sembrava davvero a un passo dal centrocampista prima dell'infortunio di Scamacca. Di fatto era un'operazione da circa 18-20 milioni di euro che la Lazio non si è sentita di fare".