Lee Kang-in chiuso al Psg da Kvara, L'Equipe: il coreano valuta l'addio, c'è anche il Napoli

Dopo il brillante esordio con gol e vittoria in Supercoppa Europea contro il Tottenham, il futuro di Lee Kang-in al Paris Saint-Germain sembrava blindato. La dirigenza parigina aveva infatti escluso qualsiasi possibilità di cessione, linea sostenuta anche dall’entourage del giocatore. Tuttavia secondo quanto riferito da l'Equipe, nelle ultime settimane il centrocampista sudcoreano ha iniziato a riflettere sul proprio destino, spinto dal desiderio di maggiore spazio e continuità, soprattutto in un anno importante segnato dalla Coppa del Mondo. La sua stagione è stata infatti altalenante: da titolare indiscusso nelle prime 37 partite a un ruolo marginale dopo l’arrivo di Kvaratskhelia, con appena otto presenze nelle successive 21 gare.

Il rapporto con Luis Enrique ha ulteriormente complicato la situazione: l’allenatore spagnolo non gli ha concesso spazio nelle sfide decisive, limitandolo a soli 19 minuti in Champions League dagli ottavi in poi. Questa mancanza di fiducia sta spingendo Lee a valutare seriamente un addio, anche alla luce dell’interesse crescente di diversi club di Premier League e del Napoli. Nonostante ciò, la posizione del PSG resta rigida: la società vuole trattenerlo e difficilmente aprirà alla cessione, se non davanti a un’offerta molto elevata. La vicenda resta dunque aperta, con il giocatore diviso tra la voglia di rilanciarsi altrove e la fermezza del club parigino.