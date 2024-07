Lee Kang-in guadagna troppo per il Napoli? Fake news: il vero stipendio

Lee Kang-in, anni 23, trequartista sudcoreano del Psg, è l'ultimo nome accostato al Napoli .Ne parla Sky Sport secondo cui è uno dei profili accettati dal Napoli per un eventuale contropartita per Osimhen (più ricco conguaglio).

Qualcuno si domanda: ma quanto guadagna? Il suo stipendio è in linea con i parametri del Napoli? La domanda è: assolutamente sì. Il calciatore, infatti, al Psg guadagna 'appena' 2 milioni di euro all'anno. Un ingaggio in linea con il club di De Laurentiis. Il Psg lo scorso anno lo ha pagato appena 22 milioni, quindi non sembrano esserci problemi da questo punto di vista.