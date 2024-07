Ultim'ora Sky - Osimhen, l'agente è a Parigi: il PSG offre tre contropartite, la risposta del Napoli

Victor Osimhen è uno dei nomi più caldi di questa finestra di mercato estiva. Dato per sicuro partente durante l'anno, adesso sembra più complicato trovargli una collocazione a causa della clausola rescissoria ritenuta elevata dai club che lo cercano. Tra le squadre rimaste in corsa. oltre alcune piste arabe, c'è sicuramente il Paris Saint Germain.

Come riporta Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, l'agente del nigeriano Calenda si è recato a Parigi proprio oggi 15 luglio per valutare la situazione del suo assistito col club campione di Francia. Ancora oggi il Paris Saint Germain non si mostra disposto a pagare la clausola rescissoria di Osimhen, ma prova ad abbassare il prezzo inserendo delle contropartite: Carlos Soler, Nordi Mukiele e Kang-In Lee sono i tre giocatori offerti al Napoli, di cui solo l'ultimo è di gradimento degli azzurri.

Kang-In Lee è un attaccante sudcoreano, mancino classe 2001 in campo gioca nel ruolo di ala destra (ma sa giocare anche nel mezzo spazio), proprio dove il Napoli vuole intervenire sul mercato e per cui sono stati già fatti diversi nomi come Greenwood, Berardi, Chiesa. Il giovane attaccante al suo primo anno col PSG non ha trovato molto spazio: ha collezionato 36 presenze (solo 24 da titolare) mettendo a referto 5 gol e 5 assist.

Nordi Mukiele è un terzino destro che ha giocato spesso anche come centrale di una difesa a quattro, classe 1997 di piede destro, in questi due anni a Parigi non è riuscito a esprimersi. Solo 19 presenze alla prima stagione a causa di un infortunio che l'ha tenuto fuori diversi mesi, nell'ultima Ligue 1 invece è sceso in campo solo 16 volte rimanendo spesso in panchina.