Lindstrom è un flop anche al Wolfsburg: una sola presenza e possibile addio anticipato

vedi letture

Forse è il flop più incredibile della storia del Napoli. Jesper Lindstrom non è fortunato negli ultimi tre anni, fra infortuni e decisioni tecniche che lo penalizzano. Il danese dopo l'annata - molto buona - all'Eintracht di Francoforte ne ha infilata una pessima al Napoli, una così così con l'Everton e ora deve fronteggiare il solo minuto giocato finora in Bundesliga, perché fuori condizione oppure con un dolore agli adduttori.

Eppure quando è arrivato al Napoli sembrava uno dei migliori prospetti del calcio scandinavo. Solo 22 anni e la sensazione che potesse crescere, era stato pagato 30 milioni. Non bruscolini, insomma, dopo averlo visto in campo in Champions League qualche mese prima, proprio da avversario, negli ottavi di finale vinti.

Una stagione fa aveva cercato il rilancio in una lega, come la Premier League, che aiuta i giocatori provenienti dal nord. Non ha fatto poi male, ma nemmeno bene, giocando parecchio ma rimanendo allergico ai gol, con soli due assist in trenta partite. Troppo poco per meritare il riscatto, così il Wolfsburg ha proposto un altro prestito oneroso da un milione e mezzo.

l diritto di riscatto è fissato a 16 milioni, più 2 di bonus. Realisticamente non è detto che Lindstrom non possa terminare la sua esperienza anzitempo, magari di comune accordo con il Napoli. Finora una sola presenza con la maglia del club della Volkswagen. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.