Lindstrom-Everton, Romano conferma: "Ci siamo! Ultimi dettagli in definizione"

Jesper Lindstrom semba aver accettato la destinazione Everton, l'attaccante danese è pronto a trasferirsi in Premier League dopo appena una stagione vissuta all'ombra del Vesuvio.

A confermarlo su X è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale: "L'Everton è vicino all'affare per ingaggiare Jesper Lindstrøm dal Napoli! Commissione di prestito di 3 milioni, clausola di opzione di acquisto di 22 milioni e termini contrattuali ora sul punto di essere concordati. Ultimi dettagli in fase di definizione. Storia esclusiva, confermata. Ci siamo, presto".

🚨 Everton are closing in on deal to sign Jesper Lindstrøm from Napoli!



€3m loan fee, €22m buy option clause and contract terms now on the verge of being agreed. Final details being sorted.



Exclusive story, confirmed.



Here we go, soon. ⏳🇩🇰 #EFC pic.twitter.com/sjHe3d41Ko