Lista piena, per un nuovo difensore serve un addio: c'è già un indiziato

Il Napoli vuole puntare su un nuovo difensore a gennaio, ma solo in prestito. Al momento però non c'è posto in lista. Secondo il Corriere dello Sport, c'è già un indiziato a lasciare il posto al nuovo centrale. Si tratta di Juan Jesus che potrebbe così partire.

Il quotidiano scrive: "Per il difensore serve comunque liberare un posto in lista, al momento completa. L’indiziato numero uno a partire è Juan Jesus. Fuori un centrale per un altro".