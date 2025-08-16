Liverpool, Chiesa: "Parlerò col club, ma sono felice qui con i più forti al mondo!"

Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il suo primo gol con il Liverpool in Premier League e che è valso tre punti perché arrivato nel finale dopo il momentaneo 2-2 del Bournemouth: "Io parto dal pensiero dopo il gol: è andato a Diogo, a suo fratello e alla sua famiglia. Oggi è stato veramente molto toccante: finire la partita vincendo così è stata una grande emozione. Da lassù Diogo mi ha aiutato a spingere dentro quel pallone, voglio credere che sia andata così“.

Su Slot: “Un gol ripaga sempre: dove mi mette il mister io gioco. Sono arrivato con grande difficoltà qua perché i ritmi sono diversi: dopo un anno mi sono tolto questa soddisfazione. Il mister mi ha dato una chance e mi ha sempre dato parole di incoraggiamento“.

Sul futuro: “Parleremo con il Liverpool, ma sono sincero: io sono felice qua. Gioco in una delle squadre più forti del mondo: devo aspettare ed essere pronto come stasera, devo dimostrare che posso giocare in questa squadre. Ripeto, il mister si è comportato con me molto bene in questi mesi“.