Lookman, secondo il QS rispunta il Napoli: "Vuole approfittare dello stallo con l'Inter"

Il QS oggi in edicola in prima pagina si concentra sul caso Ademola Lookman, che ha rotto ormai da parecchio tempo con l'Atalanta. Il centravanti si sta allenando da solo a Londra, in attesa di sviluppi positivi della vicenda. Lookman infatti vuole soltanto l'Inter dopo la separazione dalla Dea, che non ha ancora dato il via libera per la cessione dell'ex Leicester. E in questa corsa si è inserito pure il Napoli, che vorrà provare a sfruttare lo stallo della trattativa tra Atalanta e Inter.

In prima pagina c'è spazio proprio per l'Atalanta, che guarda già ad un futuro che quasi sicuramente sarà senza Lookman. Nel mirino della Dea infatti ci sono Mateta e Muniz, due dei nomi accostati ai nerazzurri. Il reparto avanzato però potrebbe essere arricchito dall'arrivo di Krstovic dal Lecce, un profilo che la Dea non ha mai mollato e che continua a monitorare.