Lucca ai margini dopo Hojlund: è stato proposto anche alla Juve, gli scenari

Si cercano squadre per Lorenzo Lucca, che non ha convinto e che dunque adesso può anche partire. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Intanto fa il punto della situazione il Corriere dello Sport oggi in edicola: "Non è partita bene anche l’avventura di Lucca, investimento da 35 milioni finito ai margini dopo l’arrivo di Hojlund: ci pensano in tanti, l’agente ne ha parlato anche con Juve e West Ham, che poi ha virato su Castellanos (riaprendo spiragli Lazio). La strada di uno scambio con la Roma con Dovbyk, al momento, non è percorribile".