Lucca resta? Gazzetta: "Al massimo può arrivare attaccante da 2mln di stipendio"
Lorenzo Lucca può anche partire ma è un'ipotesi comunque complessa perché col mercato a saldo zero dovrebbe arrivare una punta sempre in prestito con stipendio da 2 milioni massimo, lo stesso dell'ex centravanti dell'Udinese. Ne scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.
"Lucca è in una situazione complessa, contrattualmente: il Napoli l’ha acquistato formalmente in prestito, lo ha pagato 9 milioni, ed a luglio lo riscatterà girando all’Udinese altri 26 milioni. Poi c’è il mercato a saldo zero: per far entrare un altro centravanti, deve per forza uscire questo gigante da due metri e zero uno, alleggerendo il bilancio dei suoi due milioni di euro di ingaggio, il massimo della somma eventualmente da poter garantire al sostituto. In questo meccanismo semplicemente perverso, non è facile trovare un attaccante da scambiare con Lucca".
