Lucca resta? Gazzetta: "Al massimo può arrivare attaccante da 2mln di stipendio"

vedi letture

Lorenzo Lucca può anche partire ma è un'ipotesi comunque complessa perché col mercato a saldo zero dovrebbe arrivare una punta sempre in prestito con stipendio da 2 milioni massimo, lo stesso dell'ex centravanti dell'Udinese. Ne scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

"Lucca è in una situa­zione com­plessa, con­trat­tual­mente: il Napoli l’ha acqui­stato for­mal­mente in pre­stito, lo ha pagato 9 milioni, ed a luglio lo riscat­terà girando all’Udi­nese altri 26 milioni. Poi c’è il mer­cato a saldo zero: per far entrare un altro cen­tra­vanti, deve per forza uscire que­sto gigante da due metri e zero uno, alleg­ge­rendo il bilan­cio dei suoi due milioni di euro di ingag­gio, il mas­simo della somma even­tual­mente da poter garan­tire al sosti­tuto. In que­sto mec­ca­ni­smo sem­pli­ce­mente per­verso, non è facile tro­vare un attac­cante da scam­biare con Lucca".