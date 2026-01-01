Occhio a Ngonge, KK: non gioca più e il Napoli ha già contattato il Torino

Occhio a Ngonge, KK: non gioca più e il Napoli ha già contattato il TorinoTuttoNapoli.net
di Pierpaolo Matrone

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di Radio Goal soffermandosi anche sul futuro di Cyril Ngonge: "Occhio anche a Ngonge. Il Torino oggi gioca con il 3-5-2 e per lui non c’è più spazio.

Gli azzurri stanno ragionando con il club granata per trovare una soluzione che permetta al calciatore di cambiare aria e giocare con maggiore continuità, evitando così di deprezzarne il valore".