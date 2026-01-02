Marianucci verso la cessione in prestito, ma resterà in Serie A

Marianucci verso la cessione in prestito, ma resterà in Serie A
Oggi alle 11:20
Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino

Si muove il mercato del Napoli con le uscite che dovranno essere diverse per eventuali colpi in entrata. "Marianucci va verso il prestito secco alla Cremonese, Ambrosino è destinato al Venezia in prestito con obbligo di riscatto. Per eventuali movimenti in entrata, servirà un po' di tempo intrecciando le risposte tra infermeria, campo e i conti del mercato a saldo zero" si legge ad esempio sul Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola. 