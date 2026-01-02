Marianucci verso la cessione in prestito, ma resterà in Serie A
Si muove il mercato del Napoli con le uscite che dovranno essere diverse per eventuali colpi in entrata. "Marianucci va verso il prestito secco alla Cremonese, Ambrosino è destinato al Venezia in prestito con obbligo di riscatto. Per eventuali movimenti in entrata, servirà un po' di tempo intrecciando le risposte tra infermeria, campo e i conti del mercato a saldo zero" si legge ad esempio sul Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.
