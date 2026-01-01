Quando inizia e finisce il mercato invernale? Tutte le date d'Europa: in Italia parte domani

Con l’arrivo del 1° gennaio entra ufficialmente nel vivo la sessione invernale di calciomercato, che nelle prossime settimane animerà il mercato europeo e non solo. In diversi Paesi le trattative sono già partite, mentre in altri scatteranno nelle prossime ore. In Italia la finestra aprirà il 2 gennaio e si chiuderà il 2 febbraio alle ore 20:00. Già attivo invece il mercato in Francia, Inghilterra e Germania, dove le operazioni sono consentite dal 1° gennaio fino al 2 febbraio alle 20:00.

La Spagna aprirà ufficialmente domani, 2 gennaio, ma con una chiusura posticipata alle 23:59 del 2 febbraio. Stesse date per Portogallo e Turchia, con i lusitani che potranno operare dal 2 gennaio al 3 febbraio, mentre i turchi fino al 2 febbraio. Partirà più tardi invece il mercato in Belgio, al via dal 6 gennaio al 2 febbraio, mentre in Arabia Saudita la finestra sarà aperta dal 5 gennaio al 2 febbraio.

Italia: dal 2 gennaio al 2 febbraio (ore 20:00)

Francia: dal 1° gennaio al 2 febbraio (ore 20:00)

Inghilterra: dal 1° gennaio al 2 febbraio (ore 20:00)

Spagna: dal 2 gennaio al 2 febbraio (ore 23:59)

Germania: dal 1° gennaio al 2 febbraio (ore 20:00)

Portogallo: dal 2 gennaio al 3 febbraio

Belgio: dal 6 gennaio al 2 febbraio

Turchia: dal 2 gennaio al 2 febbraio

Arabia Saudita: dal 5 gennaio al 2 febbraio