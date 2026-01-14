Lucca-Benfica, Romano: "Tutto fermo, costa tanto! Occhio alla Premier"

Bloccata al momento la cessione di Lorenzo Lucca. Il motivo è anche economico. Lo spiega sul suo canale Youtube il giornalista Fabrizio Romano: "Dimenticatevi del Porto, la squadra che vuole Lucca è il Benfica in Portogallo. Ma il discorso oggi è ancora bloccato, soprattutto sulla cifra del riscatto. Ancora non c’è un accordo e si sta continuando anche a lavorare sull’ingaggio del giocatore. Quindi si continua a trattare, ma non è ancora un discorso di arrivo imminente. Però il Benfica c’è.

Su Lucca possono esserci anche altre soluzioni, non è solo questo. Ci sono club di Premier League che stanno cercando un attaccante, ci sono club in Spagna che hanno chiesto informazioni e hanno cercato di capire le cifre della possibile operazione. I nodi sono nodi economici. Anche lo stipendio del ragazzo: comunque a Napoli guadagna parecchio. Un club, per pagare un milione o un milione e mezzo, ci deve pensare bene da qui fino alla fine della stagione. Quindi ci sono delle difficoltà, c’è il Benfica, ci sono club di Premier, vediamo se qualcuno dall’Italia si paleserà. Al momento è un po’ tutto fermo, ma il mercato è ancora lungo, siamo a metà gennaio".