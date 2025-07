Lucca in pugno, patto ADL-Pozzo! Sky: il Napoli deve decidere tra lui e Nunez

Il Napoli ha in pugno Lorenzo Lucca. C’è un accordo tra il presidente De Laurentiis e il patron dell’Udinese sulla base di 35 milioni di euro più 5 di bonus. Tuttavia, manca ancora l’accordo definitivo con il centravanti, che non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Intanto, riferisce Sky Sport, la dirigenza partenopea continua a valutare attentamente anche la pista che porta a Darwin Nunez del Liverpool.

La scelta definitiva tra i due attaccanti non è stata ancora presa, e tutto dipenderà anche dall’evoluzione della trattativa con il Galatasaray per la cessione del nigeriano. Su Lucca, intanto, resta vigile anche l’Atalanta. Il club bergamasco sta monitorando la situazione con grande attenzione, pronto a intervenire dopo la cessione di Mateo Retegui in Arabia.