Lucca, lo vogliono tutti: ci pensa anche il Milan come vice-Gimenez

vedi letture

"Milan: Lucca o Krstovic. Uno sarà il vice Gimenez" titola Tuttosport oggi in edicola. Nella prossima stagione i rossoneri ripartiranno in attacco ovviamente da Santiago Gimenez, per il quale a gennaio il Diavolo ha investito 35 milioni di euro per prenderlo dal Feyenoord. In partenza gli altri tre centravanti attualmente in rosa.

Luka Jovic è in scadenza a giugno e il contratto non gli verrà rinnovato, Tammy Abraham è in prestito dalla Roma, che chiede 20-25 milioni di euro per il suo cartellino, mentre Francesco Camarda è destinato ad andare via in prestito per giocare con continuità. Secondo Tuttosport, sono due i nomi nel mirino del Milan per il ruolo di vice-Gimenez: si tratta di Lorenzo Lucca dell'Udinese e di Nikola Krstovic del Lecce. Il primo è anche nel mirino di Napoli e Inter.