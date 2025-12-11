Lucca può partire a gennaio, Sky: possibile pedina di scambio col Milan e non solo

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha parlato del possibile scambio di mercato Lucca/Loftus-Cheek tra Napoli e Milan ai microfoni di Fantacalcio.it: "Io penso che alla fine Lucca possa andar via a gennaio, ma perché con il rientro di Lukaku, se darà garanzie in questi prossimi giorni, e vedendo il Napoli come sta giocando adesso, con un’unica punta e i due attaccanti esterni, quando gioca Lucca?

Magari Lucca può essere usato come pedina di scambio. Ecco perché Lucca/Loftus-Cheek era l'idea. Poi Loftus-Cheek ha giocato e anche a Torino l’ultima. Quindi è da capire se il Milan decide di sacrificare lui o un altro centrocampista, che magari gioca meno, per arrivare ad una punta come Lucca. Sempre che Lucca possa essere considerato da Allegri e Tare il giocatore ideale in questo momento per il Milan. Potrebbe uscire Ferguson, la Roma la punta la vuole. Quindi si potrebbe creare anche un discorso con la Roma. Sono le due squadre che hanno bisogno dell’attaccante centrale".