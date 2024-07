"Lui muore qui con me", la frase detta spesso da Conte a due calciatori

Quando Antonio Conte decide di non rinunciare a un giocatore ha un modo tutto suo - tetro ma efficace - di farlo sapere a chi di dovere

Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni parla di Conte e di come ha blindato alcuni calciatori del Napoli.

"Quando Antonio Conte decide di non rinunciare a un giocatore ha un modo tutto suo - tetro ma efficace - di farlo sapere a chi di dovere: «Lui muore qui con me». Al Napoli se lo sono sentiti ripetere più volte, nei giorni scorsi, tanto per Di Lorenzo quanto per Kvara. Le parole del tecnico si possono leggere in due modi: primo, il mio giocatore non è sul mercato; secondo, lo sdereno io in campo - Conte è portato all’iperbole vagamente sinistra, non a caso ammette spesso di vivere «la sconfitta come una morte apparente». Il Napoli degli opposti che si e ci attraggono - l’allenatore più esperto, il direttore esordiente e l’Aurelio in versione low profile: durerà? - nasce oggi e nasce bene".