Lukaku, l'ostacolo principale è l'ingaggio: la cifra choc che guadagna al Chelsea

La situazione contrattuale di Romelu Lukaku, 31 anni compiuti il 13 maggio, bomber che tanto piace al Napoli e a Conte, è la seguente: ha un rapporto con il Chelsea fino al 2026 a 12 milioni di euro netti a stagione, cifre improponibili in Italia, tant’è che alla Roma aveva accettato 7,5 milioni. Nel suo contratto c’è una clausola rescissoria da 37,5 milioni di sterline, circa 44 milioni di euro, ma i Blues potrebbero venderlo per 20-25 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.