Mainoo, il Napoli torna alla carica a gennaio? Gioca poco e vuole lasciare lo United

Kobbie Mainoo è stato uno dei nomi più chiacchierati negli ultimi giorni del mercato estivo. Il Napoli, in particolare, ha provato a sondare la situazione del giovane centrocampista del Manchester United, classe 2005. Tuttavia, non si è mai arrivati ad una vera trattativa: i Red Devils hanno infatti blindato il giocatore, rifiutando ogni ipotesi di partenza, nonostante lo stesso Mainoo fosse disposto a lasciare Manchester, anche solo in prestito secco, senza obbligo o diritto di riscatto.

Il talento inglese - riferisce su YouTube il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano - continua a trovare poco spazio e, al momento, non sembra essere una priorità nel progetto tecnico dello United. Se questa situazione dovesse proseguire, non è escluso che qualche club italiano - Napoli in testa - possa tornare alla carica. Mainoo, infatti, aveva già manifestato apertura verso un'esperienza in Serie A. Per ora lo United resta fermo sul "no" a qualsiasi cessione, anche temporanea. Ma siamo solo a fine settembre: da qui a gennaio, gli scenari potrebbero cambiare.