Mainoo vuole partire, Romano: "Il Napoli ha chiesto info, la risposta dello United"

Kobbie Mainoo ha chiesto ufficialmente al Manchester United insieme al suo agente di partire in prestito, non a titolo definitivo. Non vuole lasciare lo United e il progetto, ma in vista del Mondiale vuole giocare e chiede al club di considerare offerte da club che giocheranno la Champions per un prestito secco con ritorno a giugno. Lo riporta Fabrizio Romano su Youtube. Ma lo United gli ha spiegato che è importante e che non parte. Quella di oggi sarà giornata decisiva. Oltre 15 club hanno chiesto informazioni dall'Inghilterra, da Spagna e dall'Italia. Il Napoli ha contattato lo United, ad esempio". Mainoo non è partito titolare nelle prime uscite del nuovo campionato e, dato che il rinnovo è ancora in stallo, può partire.

Mainoo era stato accostato anche al Napoli che aveva chiesto informazioni dato che resiste l'idea di fare un altro centrocampista under - Mainoo è classe 2005 - ma al momento non si è andati oltre un semplice sondaggio. Mainoo, classe 2005, è un centrocampista centrale abile tecnicamente, di grande talento, di buona gamba e resistenza, che gioca nel ruolo di mezzala ma anche come centrale in mediana in un reparto a due. Ha sprint palla al piede, visione di gioco e dribbling nello stretto.