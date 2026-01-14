Malen, Romano: "C'era anche il Napoli, ma va alla Roma per un motivo"
Donyell Malen va alla Roma. Il giocatore era seguito anche dal Napoli come rivelato da Fabrizio Romano su Youtube: "Per la Roma l’operazione è praticamente chiusa, si aspettano soltanto le visite mediche e le firme, ma la Roma ha due nuovi attaccanti in questa settimana che è iniziata con la scelta a sorpresa di Jack Raspadori di andare all’Atalanta e continua con la Roma che prende prima Robinho Vaz e adesso Donyell Malen. Quindi un attaccante in più, un giocatore importante su cui aveva fatto dei sondaggi anche il Napoli che invece si è dovuto fermare di fronte al fatto che deve essere un mercato in equilibrio.
Conosciamo tutti questa situazione per quanto riguarda gennaio, e oggi questo equilibrio impedisce al Napoli di muoversi se non esce qualcuno".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Parma
