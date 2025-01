Man United-Chelsea, colloqui per Garnacho e Nkunku. Romano: "Ancora nulla di concreto"

Oltre al Napoli anche il Chelsea è interessato a Alejandro Garnacho. Il club di De Laurentiis è ancora distante dalla richiesta dei Red Devils per l'argentino, i Blues, invece, ancora devono avanzare la loro offerta.

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, scrive su X: "Il Manchester United e il Chelsea hanno avuto i primi colloqui su possibili accordi separati per Nkunku e Garnacho già a fine dicembre. Come ha riportato oggi Rob Dawson di ESPN, potrebbe essere ancora un'idea per i due club... …ma non è ancora concreto, prossimo o avanzato in questa fase".

