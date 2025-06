Manna domani a Milano, Moretto: "Occhio all'affare Musah, serve l'accordo sui bonus"

vedi letture

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è atteso domani a Milano per affrontare alcune situazioni di mercato. Lo rivela Matteo Moretto, in un video pubblicato sul suo canale Youtube: "Mi dicono anche per parlare con il Milan della situazione Yunus Musah, capiremo perché ci possono essere anche tanti altri incontri a Milano per altri calciatori, però sicuramente il Napoli è atteso a Milano domani.

Vi ho spiegato che la situazione Musah non era e non è tramontata: i club devono ancora discutere della parte bonus dell'operazione, bonus facili, bonus difficili, la quantità dei bonus, 3-4 è un'operazione che si sarebbe dovuta girare intorno ai 25 milioni di euro. Capiremo se i due club confermeranno questa cifra, 25–26 milioni di euro bonus compresi, oppure se effettivamente la cifra si possa addirittura abbassare".