Manna ha provato a proporre uno scambio per Juanlu: la risposta del Siviglia

vedi letture

Il Napoli continua a seguire con grande attenzione Juanlu Sanchez, esterno classe 2003 del Siviglia per cui il club andaluso chiede 20 milioni di euro. Nelle ultime ore, il club azzurro ha provato a sbloccare la trattativa inserendo nell’operazione anche il cartellino di Giovanni Simeone, in uscita dopo una stagione con poco spazio agli ordini di Antonio Conte.

Il club spagnolo, alle prese con una difficile situazione economica, ha fatto sapere di voler solo cash per il giovane esterno: niente contropartite, solo denaro per rimpinguare le casse. Manna dovrà quindi ritoccare l’offerta al rialzo per provare a regalare a Conte un rinforzo prezioso in fascia. Lo rivela Sportmediaset.