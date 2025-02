Manna e la trattativa estiva saltata per 'colpa' dello United

"Dorgu lo abbiamo trattato per l'estate, ma se lo United fa un'offerta, anche quella fuori mercato per me, è difficile dirgli aspettiamo luglio": ad annunciarlo è stato ieri il ds Manna in conferenza stampa.

L’esterno danese piaceva da tempo al Napoli, ma lo United ha fatto un’offerta importante di quasi 40 milioni di euro e lo ha acquistato immediatamente. Il Napoli lo avrebbe trattato solamente per la prossima stagione, a questo punto dovrà virare altrove le proprie attenzioni per rinforzare anche le corsie laterali.