Napoli torna su Milinkovic-Savic! Sky: contatti col Torino, si valuta uno scambio

Vanja Milinkovic-Savic resta nel mirino del Napoli. Il portiere del Torino è un'idea per il ruolo di dodicesimo alle spalle di Meret. Secondo Sky Sport la dirigenza azzurra parla col Torino che chiede Ngonge. L'esterno è in uscita dal Napoli. Possibile scambio dunque con dettagli ancora tutti da definire. Di sicuro, però, Vanja Milinkovic-Savic resta nome caldo per la porta degli azzurri.

"I dialoghi tra Torino e Napoli per Ngonge possono diventare concreti. La squadra di Conte - che è alla ricerca di un portiere - è pronta a tornare su Milinkovic-Savic" scrive su X Gianluca Di Marzio.