Manna volerà in Germania per parlare con Kvaratskhelia e l'agente: i dettagli

Come rivela il Corriere dello Sport oggi in edicola, Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, dopo la presentazione del tecnico in programma il 26 giugno, volerà in Germania per incontrare Kvara e Jugeli. L'agente e il papà hanno annunciato l'addio in diretta tv ma il giocatore è incedibile e il club azzurro lo ha comunicato anche attraverso i social.

Ha un contratto fino al 2027 e il club azzurro lavora al rinnovo di contratto.