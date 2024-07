Manna vuol chiudere oggi per Buongiorno: i dettagli dell'incontro con Cairo

Ieri l’agenda del direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è stata fitta di impegni, di telefonate, di tentativi concreti di accontentare Antonio Conte

Il Napoli vuol provare a chiudere l'affare col Torino per regalare ad Antonio Conte il rinforzo richiesto per la difesa: Alessandro Buongiorno. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Buongiorno è in cima alla lista dei desideri del nuovo allenatore, che l'ha studiato, l'ha conosciuto, se n'è calcisticamente innamorato.

E ora che il difensore è libero dagli impegni con la Nazionale, è il momento di spingere sull'acceleratore. Il ds ha avuto un altro incontro con l’agente del giocatore, Beppe Riso, con il quale sta provando a trovare l’accordo sul contratto: durata, ingaggio, diritti d’immagine, eventuale clausola rescissoria da inserire, ma esercitabile non prima di due anni. Oggi, invece, è il giorno dell’incontro con il Torino per la stretta finale, per concretizzare un flirt iniziato da un bel po’: l’offerta è la solita, 35 milioni di euro, messa in stand-by da Urbano Cairo, che ne vorrebbe 5 di più.