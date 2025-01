Marca - Rafa Marin verso il Villarreal, merito di Marcelino: bruciata una concorrente

Arrovato al Napoli la scorsa estate per 12 milioni di euro e unitosi alla corte di Antonio Conte, l'avventura di Rafa Marin in maglia azzurra non è stata proprio sensazionale. Solo 180 minuti disputati, per altro in Coppa Italia, senza più vedere il campo in altre occasioni e all'alba del 18 gennaio è chiaro ormai che il difensore spagnolo ex Real Madrid sia in procinto di tornare in madrepatria.

Infatti, come riportato da Marca, il classe 2002 è diretto al Villarreal, con Marcelino ad aver rivestito il ruolo di ago della bilancia, se non qualcosa di più. L'allenatore asturiano ha scommesso sulle potenzialità di Rafa Marín per altro scippandolo dalla concorrenza del Como di Fabregas, che avrebbe voluto seriamente portarlo dalla propria parte.

Il segreto, appunto, è stato il tecnico del Submarino giallo: Marcelino ha piena fiducia in Rafa, lo ha chiamato personalmente per spiegargli l'opportunità, il progetto e la centralità che troverà. L’obiettivo è che il centrale 22enne aiuti la squadra a fare un salto di qualità nella seconda parte del campionato, permettendo al tempo stesso allo spagnolo di ritrovare se stesso e mostrare le sue doti intraviste all'Alaves. Anche per questo - si legge sul quotidiano spagnolo - il Real Madrid al momento della cessione di Rafa Marín si è riservato una clausola di recompra, in modo tale da non perdere il controllo del giocatore.