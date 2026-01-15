Marianucci andrà alla Cremonese! Ecco la formula dell'affare e cosa manca alla chiusura
Il futuro di Luca Marianucci sembra ormai indirizzato lontano da Napoli, almeno fino al termine della stagione. Il difensore classe 2004 è alla ricerca di maggiore continuità e, tra le piste seguite da settimane, quella della Cremonese ha preso il sopravvento su Torino. Il centrale avrebbe già scelto la destinazione lombarda e l’operazione potrebbe chiudersi nelle prossime ore con la formula del prestito secco fino a giugno, senza diritto di riscatto. L’obiettivo è permettergli di giocare con regolarità e tornare poi a Napoli a fine campionato.
Le intese tra i club sono già state raggiunte, ma manca l’ultimo passaggio formale: il via libera di Antonio Conte. Sarà il tecnico a dare l’ok definitivo alla partenza del difensore, chiamato ora ad accumulare minuti ed esperienza a Cremona. A riportare tutto è l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Sassuolo
