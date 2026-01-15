Marianucci in uscita, Sky: la Cremonese ha raggiunto l'accordo col Napoli! I dettagli

La Cremonese ha bloccato Luca Marianucci, raggiungendo un accordo con il Napoli per il prestito secco del difensore classe 2004. L’operazione è definita nei dettagli e si attende soltanto il via libera definitivo del club azzurro per il trasferimento.

Davide Nicola spera di poterlo avere al più presto a disposizione per inserirlo nei meccanismi della squadra. In questa stagione di Serie A Marianucci ha collezionato 2 presenze, una delle quali da titolare. A riferirlo sul proprio sito, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.