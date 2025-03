Marianucci verso Napoli, ma non parla di futuro: "Non devo pensare a me"

Luca Marianucci, difensore dell'Empoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Il mio futuro? Sicuramente non è un bellissimo momento, ma non devo pensare a me, dobbiamo pensare tutti alla salvezza, non è un momento semplice, ma già da oggi può cambiare tutto".

