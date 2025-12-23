Ultim'ora Svolta Mainoo, lo United ci ripensa? Sky: "Infortunio Fernandes cambia tutto"

vedi letture

Potrebbe chiudersi prima del previsto la telenovela di Kobbie Mainoo in chiave Napoli. Dall'Inghilterra, infatti, i giornalisti di Sky Sports fanno sapere che lo United non lo cederà a gennaio dopo l'infortunio di Bruno Fernandes. Proprio l'ex Sampdoria essendo titolare fisso impediva al giovanissimo di essere protagonista con il Manchester ma ora l'infortunio può cambiare tutto. L'inglesse classe 2005 era il principale obiettivo di mercato del Napoli che adesso potrebbe anche essere costretto a cambiare strategia per la riapertura del mercato.

