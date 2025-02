Mario Rui può ripartire dall'America: contatti con un club della MLS

vedi letture

Mario Rui può ripartire dall'America, dall'MLS. L'FC Dallas lo ha contattato, trattative in corso. Il terzino portoghese si è svincolato pochi mesi fa dal Napoli e ora è libero e sta trattando con il club americano. Lo riporta il giornalista Fabrizio Romano. Mario Rui in queste settimane era stato approcciato da diversi club di Serie A, negli ultimi giorni si era mossa l'Inter che aveva individuato in lui l'alternativa a Nicola Zalewski.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).