Ultim'ora McTominay, completate le visite mediche: attesa per l'annuncio ufficiale

Scott McTominay ha sostenuto questa mattina le visite mediche alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Ora l'attesa per l'annuncio ufficiale. Intanto il Napoli ha definito anche l'arrivo di Gilmour atteso in Italia per visite e firma sul contratto.