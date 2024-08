McTominay ha detto sì a Conte, ma serve l'addio di Osimhen: lo United chiede 25mln

Non solo l'attacco. Grande movimento anche per il centrocampo con il ds Manna che ieri ha completato la cessione di Cajuste all’Ipswich ed adesso sta definendo pure l’acquisto di Billy Gilmour dal Brighton, molto attento a tutti i dettagli: servono 12 milioni più 3 di bonus. Secondo il quotidiano Repubblica, però, nel taccuino di Conte c’è anche un altro scozzese, Scott McTominay, in uscita dal Manchester United.

Il giocatore ha già detto sì a Conte - si legge -, ma si lavora sulla formula: i Red Devils non aprono al prestito e per il centrocampista - ieri entrato nel finale della gara d'esordio in Premier League - chiedono 25-30 milioni di euro, il Napoli potrebbe accelerare soltanto dopo la cessione di Osimhen che dovrebbe portare il famoso tesoretto per completare il mercato.