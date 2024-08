McTominay in uscita dallo United? Romano: "Il Manchester lavora col Psg per Ugarte"

Scott McTominay, obiettivo di mercato anche del Napoli, potrebbe lasciare il Manchester United. In questa ottica i Red Devils provano ad accaparrarsi il sostituto dal Psg.

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, scrive su X: "Si è capito che il Manchester United sta lavorando a una proposta di prestito con obbligo di acquisto per Manuel Ugarte. Le trattative proseguono con questa formula, mentre Jorge Mendes è al comando dei colloqui con il Paris Saint-Germain. Ugarte vuole lo United e sta spingendo molto dopo l'accordo sui termini personali raggiunto a luglio".

🚨 Understand Manchester United are working on loan with obligation to buy proposal for Manuel Ugarte.



Negotiations to continue with this formula as Jorge Mendes’s leading talks with Paris Saint-Germain.



