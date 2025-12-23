Mercato a saldo zero, Sky: il Napoli rispetterà le norme ma le contesta. Chi parte e chi arriva? Gli indiziati

Nel corso di Sky Sport 24, l'inviato da Napoli Francesco Modugno ha parlato del mercato di gennaio degli azzurri che si complica per la decisione presa dalla Commissione indipendente che controlla i conti delle squadre di Serie A: "Situazione abbastanza paradossale, almeno così percepita da parte del Napoli, che è il club che ha una solidità importante, ha una liquidità notevole. Stando agli ultimi dati in cassa penso che il Napoli abbia circa 90 milioni di liquidità, quindi evidentemente rispetterà i vincoli posti, rispetterà le norme, ma di fatto non le condivide, le conteste. Da quello che abbiamo capito non c'è la volontà di mettere altro denaro in bilancio, perché il Napoli la liquidità ce l'ha e quindi non ritiene che ci sia bisogno, né di andare a scontare crediti, crediti vantati di sicura esigibilità. Perché avendo liquidità, perché evidentemente scontare i propri crediti. Quindi sarà un mercato dall'autonomia evidentemente limitata, a saldo zero, che diventerà di fatto un mercato delle idee, delle opportunità, dei calcoli soprattutto. Perché ogni operazione d'entrata dovrà di fatto corrisponderne una di pari valore in uscita, qui chiaramente siamo un po' al setaccio dell'organico.

Chi possono essere gli indiziati? Ti direi un po' di giovani, Vergara può essere uno di questi, Ambrosino, Marianucci, che hanno trovato pochissimo spazio, un po' ai margini delle scelte di Conte che potrebbero cogliere l'occasione magari di andare a giocare. E’ vero ci fai poco, soprattutto in termini di ingaggio, però sono degli indiziati, potrebbe esserlo Mazzocchi. E poi c'è la questione Lucca. E’ un giocatore che ha un mercato, ma qui da un punto di vista tecnico bisogna trovare la formula giusta, perché è un giocatore in prestito e quindi bisogna trovare le condizioni, chiaramente nel rispetto delle regole per poter fare un'operazione di questo tipo. Lucca alleggerirebbe sicuramente il monte ingaggi e potrebbe consentire a Napoli economicamente e finanziariamente di avere una sorta di buona agilità. E poi la scelta più importante da fare, ovvero puntare su un centrocampista, considerando però i rientri di Anguissa e di Gilmour, stimati tra fine gennaio e inizio febbraio, o magari puntare su un esterno nel momento in cui c'è chi ancora e il Napoli lo sta aspettando, penso a Lang, e c'è chi come Politano che in questo 3-4-2-1 sta agendo soprattutto da esterno a tutta fascia. Quindi un esterno in più alto potrebbe essere un'opzione o una soluzione per Antonio Conte".