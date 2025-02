Meret, rinnovo a un passo: presto incontro decisivo con l'agente

"Vuole fortemente rinnovare Alex, non siamo lontani, a dicembre ci siamo dati appuntamento dopo il mercato per essere più tranquilli perché non c'era la necessità di tempi immediati, siamo tranquilli e ci rivedremo nelle prossime settimane". Così il ds Manna parlando in conferenza stampa del futuro di Meret, del rinnovo che si avvicina.

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha aggiunto: "La priorità del Napoli è Alex Meret e il suo futuro. L'attuale contratto scade a giugno, ma la sua volontà, come quella del club, è restare in azzurro, come spiegato da Manna".

