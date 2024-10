Meret, tra scadenza e rinnovo: l’ammissione del portiere azzurro dopo il Lecce

Il portiere azzurro Alex Meret ha il contratto in scadenza con il Napoli a giugno 2025. La questione del prolungamento è argomento delle ultime settimane e nel post-partita con il Lecce è stato proprio l'estremo difensore a parlarne in conferenza stampa. Sei un po' condizionato dal rinnovo? "Non mi condiziona, lavoro sempre per arrivare alla partita. Per il resto ci pensano i miei procuratori, non vedo problemi da questo punto di vista".