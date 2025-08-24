Hojlund-Napoli, Zazzaroni: "McTominay per convincerlo, ieri telefonata con l'ex compagno"

vedi letture

Nella giornata di ieri c’è stata anche una telefonata tra Scott McTominay e Rasmus Hojlund, con il centrocampista ex United che ha provato a convincere l'ex compagno di squadra ad accettare la formula proposta dal Napoli, ovvero il prestito con diritto di riscatto. Un segnale ulteriore di come la trattativa sia entrata ormai nelle sue battute decisive, con il club azzurro determinato a chiudere.

Aurelio De Laurentiis spinge infatti per assestare quello che potrebbe essere il colpo finale del mercato estivo, regalando ad Antonio Conte un centravanti giovane, di prospettiva e con già esperienza internazionale. La distanza con il Manchester United si sta assottigliando e la volontà del giocatore è decisiva per arrivare alla fumata bianca. A riferirlo sui propri canali social è il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni.