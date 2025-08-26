Milan-Juanlu, smentito l'interesse per l'obiettivo del Napoli: nessun contatto

vedi letture

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, attraverso il canale Youtube del collega Fabrizio Romano, ha parlato delle trattative del Milan, partendo dall'interesse rossonero per Rabiot: "È vero che De Zerbi negli ultimi giorni ha aperto ad una sua possibile continuità nel Marsiglia, spiegando di come qualora ci fosse la possibilità di ricucire questo strappo farebbe di tutto per trattenere Rabiot. Ma Rabiot, che ha anche un contratto in scadenza con il Marsiglia nel 2026, è sul mercato e ci sono diversi club che hanno iniziato a sondare la situazione per lui. In particolare uno, la novità di oggi, è che il Milan nelle ultime ore ha avviato i primi contatti diretti per ingaggiare Rabiot. E’ una primissima richiesta di Massimiliano Allegri, che è alla ricerca di un calciatore che possa inserirsi anche in avanti, ma soprattutto al di là delle qualità tecniche Allegri è alla ricerca di un calciatore che possa alzare il carisma e la personalità all'interno della rosa rossonera. Adrien Rabiot è un calciatore che Allegri stima tantissimo e sicuramente è il profilo giusto secondo l'allenatore per migliorare ulteriormente la rosa rossonera.

Abbiamo parlato anche di Fabbian negli ultimi giorni, nelle ultime ore, è vero che il Milan ha fatto un tentativo, un approccio diretto con il Bologna, le parti però si sono fermate ad oggi perché il Bologna valuta Fabbian una cifra abbastanza elevata. Il Milan è disposto ad arrivare anche a 14 milioni di euro, ma in questo momento il Milan non si è spinto oltre a questa cifra e nonostante il gradimento per Fabbian. In queste ultime ore il Milan ha virato tutto su Rabiot, ha iniziato a capire la fattibilità dell'operazione, come strutturarla insieme al Marsiglia. Chiaramente la possibile entrata di Rabiot potrebbe significare il possibile addio di Yunus Musah. Allegri ha sempre cercato di trattenere Musah, nonostante i sondaggi. Però qualora dovesse arrivare Rabiot, Allegri darebbe il via libera a Musah su cui c'è l'Atalanta. L'Atalanta è disposta ad arrivare ad offrire intorno ai 25 milioni di euro. Ci sono stati dei contatti anche oggi, quindi chiaramente il possibile ingresso di Rabot è legato ad un possibile addio di Yunus Musah. Continuiamo a parlare di Milan, innanzitutto per quanto riguarda l'attacco non mi risultano contatti per Fabio Silva che è sempre più vicino al Borussia Dortmund. Mancano le firme, ma di fatto ci sono gli accordi verbali tra le parti. Non mi risulta che il Milan sia su Juanlu Sanchez del Siviglia, non ci sono stati contatti oggi per quanto riguarda questa situazione”.