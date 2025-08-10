Milan, sempre più probabile l'addio di Musah: in arrivo offerta da oltre 30mln

La redazione di Sky Sport riporta aggiornamenti sul mercato del Napoli e sul futuro di Yunus Musah, centrocampista del Milan seguito da diversi club. Il club azzurro, infatti, continua a monitorare attentamente la situazione del giocatore, il cui addio alla squadra rossonera appare sempre più probabile. Secondo le indiscrezioni, le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà la sua destinazione definitiva.

Nella corsa a Musah non c’è solo il club di De Laurentiis: anche il Nottingham Forest ha mostrato un forte interesse e sarebbe pronto a presentare un’offerta superiore ai 30 milioni di euro per assicurarsi il giocatore.