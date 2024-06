Milan su Lukaku, lui preferisce Conte e il Napoli. Ma l'affare è in stand-by

Romelu Lukaku, si sa, è il prototipo dell'attaccante perfetto per il gioco di Antonio Conte. Per questo il suo nome è tornato in auge per il Napoli, che quest'estate cederà Victor Osimhen e dovrà rimpiazzarlo con un bomber di livello. Sul belga c'è anche il Milan, ma lui vuole il Napoli. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno:

"Conte vuole Lukaku e il giocatore farebbe carte false per poter lavorare con lui, corteggiato anche dal Milan. Il Chelsea vuole però il pagamento della clausola o quanto meno una cifra che si avvicini ai 44 milioni. Ecco perché c’è uno stallo, ma soprattutto perché ancora non si sblocca la trattativa Osimhen che sicuramente non fa parte del progetto-Conte per la prossima stagione".