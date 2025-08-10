Miretti freddo, per Musah è bagarre con il Nottingham (ancora): il punto sul centrocampo
Il Napoli resta impegnato sul fronte mercato, dal momento che mancano alcuni pezzi ancora per completare l'organico di Antonio Conte. Miguel Gutierrez sarà il prossimo colpo, mentre per Juanlu Sanchez c'è il braccio di ferro in corso con il Siviglia. Ma non è finita qui, perché anche in altri ruoli dovrà arrivare qualcosa.
Sul fronte centrocampo, dopo il raffreddamento della pista Miretti, il Napoli ha riacceso i contatti per Yunus Musah del Milan. L’inserimento del Nottingham Forest con 30 milioni complica lo scenario, ma il giocatore sembrerebbe preferire una permanenza in Serie A. Sullo sfondo anche il nome di Florentino Luis del Benfica, nuovo profilo valutato da Manna. A riportarlo è il Corriere dello Sport.
23 ago 2025 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Sassuolo
|Napoli
