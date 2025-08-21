Miretti-Napoli saltata per 3mln: il retroscena da Torino

vedi letture

I dialoghi per il rinnovo di Weston McKennie con la Juventus hanno subito un brusco rallentamento con l'arrivo in dirigenza da parte di Damien Comolli. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la situazione si è cristallizzata dopo che era stato paventato un rinnovo su base triennale con aumento dell'ingaggio dagli attuali 2,5 milioni di euro a 3,5, con una commissione importante in favore dei suoi agenti.

Insieme a lui resterà pure Fabio Miretti, per cui il Napoli aveva offerto 12 milioni di euro più 2 di bonus. La società bianconera ne aveva chiesti 18 e di conseguenza la trattativa non è mai entrata nella fase decisiva. Ora, complice l'infortunio dell'ex Genoa, la pista che porta a un suo approdo in Campania si è un po' raffreddata e l'italiano può restare alla Continassa, cercando di dimostrare a Igor Tudor tutto il suo valore.