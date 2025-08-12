Miretti-Napoli, Sky: trattativa più avanti delle altre, ma Elmas farebbe due ruoli

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, il Napoli è attivamente impegnato sul mercato per rinforzare il centrocampo a disposizione di Antonio Conte. L’obiettivo è assicurarsi un giocatore capace di garantire qualità e versatilità, e tra i nomi valutati spicca quello di Eljif Elmas. Il macedone, apprezzato per la sua duttilità, potrebbe infatti ricoprire sia il ruolo di mezzala sia quello di esterno offensivo, permettendo a Conte di avere un’alternativa preziosa in più reparti. Parallelamente, la dirigenza azzurra sta lavorando anche a un secondo innesto, più offensivo, per aumentare le opzioni nel reparto avanzato.

Un’altra pista calda porta a Fabio Miretti, con la trattativa con la Juventus che, al momento, sembra essere in uno stato più avanzato rispetto alle altre opzioni. Il giovane centrocampista bianconero rappresenterebbe un innesto di prospettiva, ma già con esperienza in Serie A. Sullo sfondo rimane Giovanni Fabbian, profilo che piace al Napoli, anche se negli ultimi giorni non si registrano sviluppi concreti. La strategia del club partenopeo è chiara: portare a casa almeno un centrocampista entro breve, per permettere a Conte di completare il reparto di mediana.